شكرا لقرائتكم القبض على مقيم لترويجه مخدرات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم؛ لترويجه مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والهيروين المخدرتين.

مروج الشبو

وقال الأمن العام في منشور عبر موقع إكس: إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والهيروين المخدرتين.

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النيابة العامة

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.