انت الان تتابع "المالكي" يشارك في تدريبات الهلال الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 8:53 مساءً

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، مشاركة عبد الإله المالكي، إلى التدريبات الجماعية بعد غياب لأكثر من 7 أشهر عقب إكماله برنامجه التأهيلي. وافتقد الفريق الأزرق إلى جهود المالكي، بعد أن تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي. واحتفى الأزرق العاصمي بعودة المالكي عبر حسابه في منصة «X» للتواصل الاجتماعي، ونشر صورًا له خلال مشاركته في الحصة التدريبية، وعلق عليها قائلاً: «رجع الغالي». واستأنف الفريق العاصمي تحضيراته، الخميس، تدريبات تركزت على الجوانب البدنية والفنية بعد إجازة استمرت لمدة 5 أيام خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر "المالكي" يشارك في تدريبات الهلال الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.