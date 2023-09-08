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عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في ، ضمن جهودها في الحرب على المخدرات في كافة أنحاء المملكة.

تفاصيل الوقائع

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منشور عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه 10 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر.

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وأضافت: أنه تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه 51 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

شبو وحشيش وأسلحة

كما لفتت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى القبض على مقيمين بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وأردفت: كما تم القبض على 5 مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، ومبالغ مالية.

وتابع: كما تم القبض على 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكمل: كما تم القبض على مواطن بمحافظة المخواة في منطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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