شكرا لقرائتكم هبوط تدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، عن بدء مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية.

وقال الزعاق خلال منشور عبر منصة إكس: دخلنا في مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة، مضيفًا: بعد عشرين ليلة يتساوى الزمان وتعتدل الأجواء.

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أمطار وسيول بدءًا من السبت

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.