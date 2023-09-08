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شكرا لقرائتكم طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح معلم الرياضيات عبدالله السلطان، طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية.
العمل التطوعي
وقال السلطان في منشور عبر منصة إكس: إن مدير المدرسة يقوم بتفويض صلاحيات العمل التطوعي لرائد النشاط أو لمعلم ليكون منسقًا للتطوع عبر حسابه في نظام نور.
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توزيع الطلاب
وتابع: ويقوم رائد النشاط/ منسق التطوع بتوزيع الطلاب على مرشدين أكاديميين– معلمين، ثم يقوم رائد النشاط/ منسق التطوع بإضافة الفرص التطوعية، ويقوم المرشد الأكاديمي برصد ساعات التطوع لطلابه.
ولفت السلطان إلى أنه يمكن لرائد النشاط/ منسق التطوع رصد ساعات التطوع للطلاب مباشرة.