شكرا لقرائتكم حساب المواطن يفسر معنى حالة الدفعة لا يوجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فسر برنامج حساب متابعات الخليج 365 معنى حالة الدفعة لا يوجد، بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين تجاوز الحد المانع للدعم.

الحالة لا يوجد

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: دارسة الأهلية مؤهل، والدفعات لا يوجد! وش السالفة ينزلي أو لا؟

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بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 مع السائل، حيث قال: حالة الدفعة -لا يوجد- تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين -في حال وجود تابعين- تجاوز الحد المانع للدعم.

ولفت حساب خدمة المستفيدين إلى أنه يمكن حساب ومعرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

دعم سبتمبر

في وقت سابق، كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن موعد إيداع الدفعة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر الجاري، حيث نشر البرنامج إنفوجراف متضمنًا موعد الدعم الذي تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر 2023 وفق الآلية الزمنية لصرف الدعم.