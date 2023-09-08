"الامتثال البلدي" بين الماضي والحاضر.. هكذا تم توظيف التقنية الحديثة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 10:21 مساءً

بث حساب أمانة العاصمة المقدسة عبر منصة "X" منشورًا أظهر فيه التطور الذي طرأ على الامتثال البلدي على مدى عقود من الزمن، وكيف أصبح الامتثال عبر التقنية الحديثة بعدما كان من خلال الصحف الورقية. وتفصيلاً؛ تفاعلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، مع الهاشتاق الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (#غالية_علينا) من خلال صورة ترجمت التطور الذي شهده القطاع البلدي على مدى عقود من الزمن. وأظهرت قصاصة في إحدى الصحف الورقية حثّ أمانة العاصمة المقدسة لأحد العملاء على الامتثال البلدي قبل عقود من الزمن؛ فيما أظهر الجانب الآخر من المنشور توظيف التقنية الحديثة في الامتثال البلدي في الوقت الحالي، ما يعكس التطور الذي شهده القطاع على مر السنوات وفق ما توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الاهتمام بهذا القطاع الحيوي.

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