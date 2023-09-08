انت الان تتابع "الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة متوقعة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 10:29 صباحاً

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربةٍ مثارة وزخاتٍ من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة. وأشار التقرير إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة، كذلك على منطقة نجران. وذكر أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة متوقعة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.