مستشفى السليل ينقذ سيدة من انفجار حمل خارج الرحم.. أجرت 5 عمليات قيصرية سابقاً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 10:39 صباحاً

نجح مستشفى السليل العام عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، في إنقاذ سيدة في العقد الثالث من عمرها بعد تعرُّضها لانفجار حمل خارج الرحم. حضرت السيدة لطوارئ المستشفى وهي تعاني آلاماً شديدة أسفل البطن؛ وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود انفجار حمل خارج الرحم على المبيض الأيمن، مع وجود نزيفٍ شديدٍ داخل التجويف البريتوني، واضطرابٍ في العلامات الحيوية. وتقرّر إجراء التدخل الجراحي العاجل عبر استئصال كيس الحمل المنفجر، مع إيقاف النزيف ووضع درنقة بالتجويف البريتوني للمريضة، والحفاظ على الأنبوبة الرحمية وعدم استئصالها، والتي تمّت بنجاح. يُشار إلى أن الحالة كانت في منتهى الصعوبة؛ نظراً لإجراء السيدة خمس عمليات قيصرية سابقة، مع وجود التصاقاتٍ شديدة بالحوض وجدار البطن الأمامي. جديرٌ بالذكر أن عدد المستفيدين من العمليات الجراحية بمستشفى السليل العام بلغ 157 مستفيداً من يناير حتى أغسطس لعام 2023 م.

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