ميتروفيتش نجم الهلال يحصل على جائزة هداف دوري الأمم الأوروبية للموسم الماضي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 12:13 مساءً

حصل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال على جائزة هداف دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022/ 2023 . ونجح ميتروفيتش في الفوز بالجائزة بعد حصوله على المركز الأول بالتساوى مع ايرلينج هالاند (6 أهداف)، وذلك قبل مباراة منتخب بلاده أمام المجر، في تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024). وسجل ميتروفيتش خلال المسابقة على 3 أهداف في مرمى السويديين (هاتريك)، وهدفين أمام السلوفينيين وهدف في مرمى النرويج.

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