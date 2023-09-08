انت الان تتابع مصرع طالب دهسًا تحت عجلات مركبة يقودها زميله في حي "الراشدية 2" بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت إحدى المدارس بمكة المكرمة، أمس الخميس، حادثة دهس راح ضحيتها أحد الطلاب على يد زميله بذات المجمع التعليمي، أثناء وقت الانصراف من المدرسة، وباشرت الجهات المعنية الواقعة، وفتحت تحقيقًا موسعًا؛ للوقوف على الملابسات والأسباب.

وتعود التفاصيل، كما حصلت عليها "الخليج 365"، إلى أن طالبًا يدرس في المرحلة المتوسطة بإحدى المدارس الواقعة في حي الراشدية 2 بمكة المكرمة تعرّض للدهس على يد زميله الذي يدرس في المرحلة الثانوية بذات المجمع، وتوفي الطالب بعد نقله إلى المستشفى متأثرًا بجروحه.

وذكر شهود عيان أن حادث الدهس وقع في أحد الشوارع القريبة من المجمع التعليمي، بعدما انحرفت المركبة التي كان يقودها طالب في المرحلة الثانوية، واصطدمت بزميله بذات المجمع، وقد كان هو الآخر في طريقه إلى منزله مشيًا على الأقدام.