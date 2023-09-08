شكرا لقرائتكم الشورى يعيد تشكيل لجانه ويستعرض تقارير الأداء الحكومية في جلسة الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يستأنف مجلس الشورى يوم الاثنين القادم عقد جلساته العادية السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، والثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة حيث يعيد خلالها تكوين لجانه المتخصصة، فيما يستعرض عدداً من تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية ويصدر عدداً من القرارات وفقاً للموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

فخلال جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم يعيد مجلس الشورى تكوين لجانه المتخصصة وتسمية أعضائها للسنة الرابعة من أعمال الدورة الثامنة، ويسمي رؤساء اللجان والنواب، وذلك عملًا بالمادة (19) من نظام المجلس، وتطبيقًا لقواعد عمل المجلس واللجان حيث نظمت المادتان (47،48) تكوين المجلس من بين أعضائه اللجان المتخصصة وتسمية أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائبه وذلك بموافقة الأغلبية، وحددت المدة الخاصة باللجان ورؤسائها بسنة واحدة .

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تكوين اللجان

بعد ذلك يناقش المجلس خلال هذه الجلسة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ، فيما يستمع إلى وجهتي نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات ، بشأن ما قدمه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443/1444هـ ، قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنهما .

كما يعقد مجلس الشورى يوم الثلاثاء جلسته العادية السابعة والأربعين والتي من المقرر أن يناقش خلالها أعضاء المجلس تقريراً ستقدمه لجنة الطاقة والصناعة ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير تمهيداً لطرحه تحت قبة المجلس للنقاش واتخاذ ما يراه المجلس بشأنه .

التقرير السنوي

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1443/1444هـ ، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراستهما تمهيداً لطرحهما على المجلس للنقاش واتخاذ قراره اللازم بشأنهما .

و في ذات الجلسة يصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، بشأن ملحوظات وآراء أعضاء المجلس التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير.

التقرير السنوي لوزارة الحج

كما يصدر المجلس خلال الجلسة قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1443/1444هـ بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات ، بشأن ما قدمه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء ، أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

أما في جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والأربعين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم فيناقش المجلس تقريراً ستقدمه تحت القبة لجنة الإعلام ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للهيئة تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش .

أبرز الموضوعات محل النقاش

كما يناقش المجلس تقريراً ستقدمه أمام المجلس لجنة الطاقة والصناعة ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443/1444هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للوزارة تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش .

كما أدرج المجلس خلال هذه الجلسة للنقاش تقريراً ستقدمه لجنة الحج والإسكان والخدمات ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1443/1444هـ ، وكذلك تقريراً آخر ستقدمه لجنة التجارة والاستثمار ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1443/1444هـ ، يأتي ذلك بعد أن أتمت اللجان دراسة تقريري الهيئتين تمهيداً لطرحه أمام المجلس للنقاش واتخاذ قراره اللازم بشأنيهما .

كما يُصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443/1444هـ ، و التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأنهما.