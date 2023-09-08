الدولي الأسترالي كريغ غودوين وحداوي حتى 2025

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08 سبتمبر 2023, 1:46 مساءً
أعلنت إدارة الوحدة اليوم الجمعة، التعاقد مع الجناح الأسترالي كريغ غودوين قادماً من مواطنه أديلايد يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف 2025م.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "أنهت إدارة نادي الوحدة التوقيع مع الجناح الأسترالي كريغ غودوين لمدة موسمين قادماً من نادي أديلايد يونايتد الأسترالي".
وتعدّ هذه تجربته الثانية للاعب الأسترالي في الملاعب السعودية، وكانت أيضاً مع فريق الوحدة الذي الخليج 365 وأن ضمه إلى صفوفه في موسم 2019.
وبدأ اللاعب البالغ من العمر 31عاماً مشواره في نادي أديلايد رايدرز وانتقل إلى أوكلي كاننونز في عام 2011، وبعدها مباشرة انتقل إلى ملبورن هارت لمدة نصف موسم.
ورحل غودوين بعد ذلك التاريخ إلى نيوكاسل جيتس، وعاد مجدداً إلى أديلايد ليلعب في صفوف فريقها الأشهر أديلايد يونايتد بين عامي 2014-2016، وبعد ذلك خاض تجربة احترافية خارجية للمرة الأولى عندما لعب في صفوف سبارتا روتردام الهولندي لمدة عامين، ثم عاد إلى أديلايد عام 2018، وبعدها بعام واحد انتقل إلى صفوف الوحدة السعودي، والذي أعاره إلى نادي أبها، قبل أن يعود مجدداً إلى فريقه أديلايد في 2022.
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