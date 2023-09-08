انت الان تتابع الدولي الأسترالي كريغ غودوين وحداوي حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت إدارة الوحدة اليوم الجمعة، التعاقد مع الجناح الأسترالي كريغ غودوين قادماً من مواطنه أديلايد يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف 2025م.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "أنهت إدارة نادي الوحدة التوقيع مع الجناح الأسترالي كريغ غودوين لمدة موسمين قادماً من نادي أديلايد يونايتد الأسترالي".

وتعدّ هذه تجربته الثانية للاعب الأسترالي في الملاعب السعودية، وكانت أيضاً مع فريق الوحدة الذي الخليج 365 وأن ضمه إلى صفوفه في موسم 2019.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 31عاماً مشواره في نادي أديلايد رايدرز وانتقل إلى أوكلي كاننونز في عام 2011، وبعدها مباشرة انتقل إلى ملبورن هارت لمدة نصف موسم.