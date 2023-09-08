"رايد النفيعي" إلى رتبة عقيد بمدينة تدريب الأمن العام بمكة

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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد قائدُ مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن أحمد الميمان، مديرَ شعبة الشؤون التعليمية العقيد رايد النفيعي؛ رتبتَه الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.

وقد تلقّى العقيد "النفيعي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، معبِّرًا عن سعادته بالترقية، وواعدًا بأن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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