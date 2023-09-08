ضمك يبرم صفقتين بتعاقده مع عبدالرحمن العبيد وسنوسي هوساوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 2:42 مساءً

أعلنت إدارة نادي ضمك يوم الجمعة، ضم الثنائي عبدالرحمن العبيد وسنوسي هوساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون الكشف عن تفاصيل عقدي لاعبي الهلال والاتفاق، حسبما ذكر المركز الإعلامي للنادي. وقال النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن العبيد قادمًا من نادي الهلال، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم". وأضاف: "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب سنوسي هوساوي قادمًا من نادي الاتفاق، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم". وفي ذات السياق أعلنت الإدارة رحيل اللاعب ريان الموسى، مقدمة الشكر له على ما قدمه للنادي خلال المدة التي قضاها بين أسوار النادي الذي انضم إليه في الصيف الماضي قادماً من صفوف التعاون بعقد يمتد حتى 2025. الجدير ذكره أن نادي الحزم أعلن ضم اللاعب ريان الموسى بعقد يمتد لعام واحد لتمثيل الفريق خلال منافسات موسم 2023/2024.

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