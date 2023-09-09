والد الإعلامي "الشمراني" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 9:41 مساءً

فُجع الإعلامي جيلاني الشمراني، نائب رئيس تحرير صحيفة أخبار الإلكترونية ومدير العلاقات والإعلام في (صحافيو الوطن)، بوفاة والده شايق الشمراني، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. وسيُصلى على الفقيد بعد عصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض. والعزاء والدفن بمقبرة حي النسيم. "الخليج 365" تُعزِّي الزميل "الشمراني" وأفراد أسرته كافة، وتسأل الله له الرحمة والمغفرة. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

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