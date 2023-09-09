انت الان تتابع حراك اقتصادي.. بالفيديو: إقبال كبير من الزوار على مهرجان تمور الأفلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 9:59 مساءً

شهد مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني إقبال كبير من الزوار مواطنين وخليجيين مشيدين بما يقدمه المهرجان من فعاليات متنوعة ما بين الثقافي والفلكلوري والتسويقي والسياحي، بالإضافة إلى أصناف التمور والعسل واليسر التي اكتظت به أركان خيمة عروض البيئة والمياه والزراعة. وشهدت فعاليات المهرجان تواجد أركان هيأتها بلدية الأفلاج لعروض فعاليات الفلاحين في الزمن الماضي وركن لزمن الطيبين بالإضافة إلى مشاركة من سلطنة عمان للحلوى العمانية وأسر منتجة لأكلات شعبية وحديثة. من جهتهم، نوه عدد من الزوار والعارضين بحسن التنظيم والترتيب حيث أشار الخبير في زراعة النخيل وتصنيع التمور وتسويقها شيخ تجار سوق التمور في الأحساء، عبد الحميد بن زيد، خلال زيارته مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني، أن ما عُرض من منتجات تمور نخيل الأفلاج يفوق مهرجانات دولية من ناحية جودة عروض المنتجات وحسن تنظيم للمهرجان. بدوره قال الإعلامي خلف ملفي إن مهرجان الأفلاج للتمور واليسر شهد تطوراً عن العام الماضي رغم نجاحه في السنة الأولى، مثمناً في الوقت نفسه لوزارة البيئة والمياه والزراعة التنظيم الرائع والاحتفاء بالزوار والضيوف من قبل اللجان العاملة بالمهرجان. ويحظى المهرجان باهتمام ومتابعة من محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم الذي أكد على الجهات المنظمة والمساندة تهيئة منظومة متكاملة من الخدمات للزوار والعارضين والضيوف. ويهدف المهرجان الذي يستمر على مدار 4 أيام لتعزيز الحراك الاقتصادي، وزيادة حجم المبيعات السنوية، وخدمة المزارعين وفتح منافذ تسويقية لهم خارج وداخل المحافظة من خلال جذب المزيد من القوة الشرائية لهم.

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