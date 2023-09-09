انت الان تتابع إلى النيابة العامة.. إدارة المجاهدين بجازان تطيح بمواطن نقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 9:59 مساءً

قبضت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن؛ لنقله (15) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومَن نقلهم إلى النيابة العامة. وأكدت الإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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