الديوان الملكي: بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة "مجموعة العشرين" بالهند

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 10:20 مساءً

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: "بيان من الديوان الملكي" بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستجابة للدعوة الموجَّهة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، غادر -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، هذا اليوم السبت 24 / 2 / 1445هــ، الموافق 9 / 9 / 2023م؛ لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي. حفظ الله سموه في سفره وإقامته. "بيان من الديوان الملكي"

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