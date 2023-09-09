انت الان تتابع "تويوتا" تعلن رسميًّا سيارتها الجديدة سينشري SUV موديل 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 10:34 مساءً

كشفت شركة تويوتا رسميًّا عن سيارتها الجديدة سينشري SUV موديل 2024، المزوَّدة بمحرك بنزين 6V هجين سعة 3.5 لتر، بقوة 406 أحصنة. وفي التفاصيل، تأتي السيارة بتصميم خارجي جذاب، بمصابيح أفقية منقسمة في المقدمة والخلفية. وتم استخدام شعار طائر العنقاء الأسطوري بدلاً من شعار تويوتا. وتتيح السيارة إمكانية فتح الباب الخلفي حتى زاوية 75 درجة، إضافة لوجود عتبات جانبية، يتم تفعيلها وسحبها إلكترونيًّا. ويبدأ سعر السيارة في اليابان من 169.600 دولار.

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