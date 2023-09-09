ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 سبتمبر 2023, 10:34 مساءً

تلقَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقدم الرئيس الأوكراني شكره لولي العهد على استضافة السعودية اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة؛ لبحث الأزمة الأوكرانية. وشكره لجهود سموه الشخصية في هذا الشأن. من جهته، أكد سمو ولي العهد حرص السعودية ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية-الروسية)، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

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