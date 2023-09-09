انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك.

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة البدع وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً خفيفة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة وادي الفرع والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً مع انعدام للرؤية، وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف والعرضيات، وأمطاراً متوسطة على خليص والشعيبة وبحرة والقنفذة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وأمطاراً خفيفة على الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة جازان أمطاراً غزيرة وسيولاً مع انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وابو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطار متوسطة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.