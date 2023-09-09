شكرا لقرائتكم برقان الغامدي ناعيًا ابنه الكبير: الله يجبر قلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهر مقطع فيديو متداول لحظة بكاء مشهور التواصل الاجتماعي برقان الغامدي على وفاة ابنه الكبير أحمد اليوم الجمعة.

وقال برقان الغامدي في الفيديو المتداول: “اليوم توفي ولدي الكبير أحمد الله يرحمه، الله يجبر قلبي”.

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تعاطف

وأثار الفيديو تعاطف رواد منصة “إكس” الذين دعوا الله بأن يرحم المتوفى، وأن يجبر مصاب الوالد.

بينما علقت نوارة بالدعاء للغامدي قائلةً: لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويغفر له ويصبر قلب والديه، وأضاف سعود: موت الابن مثل الجمرة كلما انطفأت أوقدتها الذكريات.

وكتبت سوز: يا قلبي ربي يجبر مصابكم ويرحم ميتكم.