شكرا لقرائتكم 70 % من أمراض الجهاز الهضمي سببها نفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الطبيب النفسي الدكتور جمال الطويرقي: إن 70% من أمراض الجهاز الهضمي في واقعها اضطرابات نفسية، نتيجة التوتر الشديد.

وأضاف الطويرقي، خلال مداخلة هاتفية لـ”نشرة النهار” عبر “قناة الإخبارية”، أن أمراض الاسترجاع وزيادة الحموضة والقولون العصبي وعسر الهضم مرجعها نفسي.

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وأشار إلى أن الصداع التوتري وغير المسبب والضغط وحتى نوبات الهلع من بين هذه الأمراض أيضًا الذي يسببها التوتر الشديد، لافتًا إلى أن 60% من الأمراض العصبية هي في واقعها نفسي، رغم لجوء البعض لمختصين بأمراض القلب.