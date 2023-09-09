شكرا لقرائتكم تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي، الذي أقيم في مدينة ميلان بإيطاليا، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الاستثمار، وشركة GKSD الإيطالية القابضة، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود؛ بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية بقيمة تصل إلى مليار ريال.

اتفاقيات استثمارية

من جهته، قال وزير الاستثمار، خالد الفالح: إن المنتدى ناقش فرص الاستثمارات المشتركة، كما شهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات اقتصادية حيوية عديدة.

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منتدى الاستثمار

يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي حضره أكثر من 650 مشاركًا من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وأقيم بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتسهيل وصول المستثمرين والشركات الإيطالية للفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليونات دولار.