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مضاربة بأحد مقاهي الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول مضاربة بين مجموعة من الشبان في أحد المقاهي بمدينة الرياض.

وأظهر الفيديو، الذي لم يتسنَّ لـ”متابعات الخليج 365” التحقق منه، اشتباكًا بالأيدي ولكمات بين مجموعة من الشبان في أحد المقاهي، بينما كان بعضهم يحاول فض الاشتباك.

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وأثار الفيديو غضبًا بين مستخدمي منصة إكس، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء الشباب ومعرفة سبب مضاربتهم، كما رأى مواطنون أن المضاربة توثق مشهدًا فوضويًّا وهمجيًّا، متسائلين عن سبب الزحام في هذا المقهى!

الأمن العام

يذكر أن الأمن العام يتميز بسرعة رصده لمثل هذه الاشتباكات، ويقوم بالقبض على أطراف المضاربة ويعلن تفاصيلها وملابساتها ويحيل الأطراف المخطئة إلى النيابة العامة.

ويهدف الأمن العام إلى منع الجريمة بكافة أنواعها وصورها قبل وقوعها، وحماية الأرواح والممتلكات والأموال والأعراض، والقبض على المجرم وتقديمه لوجه العدالة، وتحقيق التطوير الإداري والفني، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإداريـة وتهيئة الإمكانات المتاحة لهذا الغرض.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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