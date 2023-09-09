المملكة تعرب عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المغرب جرّاء سلسلة الزلازل التي ضربتها

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت المملكة العربية السعودية عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، جرّاء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدّت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وعبّرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق.

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