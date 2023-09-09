انت الان تتابع شخصٌ مجهولٌ.. الاعتداء على مصحف أمام القنصلية التركية في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 7:35 صباحاً

أقدم شخصٌ مجهولُ الجنسية على تدنيس نسخة إنجليزية من المصحف الشريف أمام مبنى القنصلية التركية في مدينة نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول". وذكرت "الأناضول" أن الحادثة وقعت صباح أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي لنيويورك، حيث أقدم شخصٌ على رمي نسخة من المصحف على الأرض ثم ركلها أمام المدخل الرئيس لمبنى البيت التركي الذي يضم القنصلية. على إثر ذلك، تدخل موظفو الأمن في البيت التركي لإبعاد المهاجم من أمام المبنى؛ ليتبين أن الكتاب الذي دنسه هو نسخة إنجليزية من المصحف. واتصل مسؤولو القنصلية بقسم شرطة نيويورك ووحدة الأمن الدبلوماسي لإبلاغهم بالحادثة.

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