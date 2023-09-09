انت الان تتابع رئيس وزراء الهند يدعو الاتحاد الإفريقي رسمياً للانضمام إلى مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 7:39 صباحاً

أصبح الاتحاد الإفريقي، رسمياً، اليوم السبت، عضواً في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي. وقال مودي؛ في كلمته الافتتاحية بالقمة: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضوٍ دائمٍ في مجموعة العشرين". وانتقل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

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