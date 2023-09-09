بالصور.. هونغ كونغ تغرق.. مصرع شخصين وإصابة أكثر من 100 آخرين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 7:48 صباحاً

ذكر مسؤولون في هونغ كونغ أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها هونغ كونغ منذ أمس الجمعة أدت إلى مقتل شخصين على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين حتى صباح اليوم السبت، كما تسببت في إغراق الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وانهيارات أرضية، وأغلقت الأسواق والمدارس والإدارات الحكومية والشركات. وأظهرت تقاريرُ التلفزيون المحلية ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ تدفقَ المياه في الشوارع المغمورة بالمياه في هونغ كونغ، وفي شنتشن المجاورة في مقاطعة قوانغدونغ، وتم غمر المترو ونفق يربط جزيرة هونغ كونغ بكولون بالمياه. وأعلنت الشرطة في هونغ كونغ، أنه تم العثور على جثتين عائمتين في مياه مختلفة من المدينة، وقالت إدارة خدمات الإطفاء: إنها قامت بإجلاء 110 أشخاص، وتقديم المساعدة لعدد من المصابين بعضهم في حالة خطرة.

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