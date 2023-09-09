فيديو.. ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة العشرين و"مودي" في استقباله

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قبل قليل، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، وكان في استقباله رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، ويرأس سموه وفد المملكة في القمة.

يُذكر أنه وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستجابة للدعوة الموجَّهة من رئيس وزراء جمهورية الهند، كان قد غادر -بحفظ الله ورعايته- ولي العهد اليوم السبت؛ لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - الهندي.

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