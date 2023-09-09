انت الان تتابع خذوا البشارة.. "الحصيني": "أمطار ما قبل الوسم" مرجحة بالمملكة لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه في الغالب -وفق الأرشيف المناخي-، فإن هذه الفترة من السنة تشهد تحسناً في درجات الحرارة ما يعني أن الحر تخف وطأته.

وأوضح "الحصيني"، أن هذا لم يحدث، بل سجلت الحرارة في بعض المناطق درجات حرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذا الوقت من السنة رغم أننا في الخريف أرصادياً وحسابياً عند العرب.

وبيّن، عبر حسابه على "إكس"، أن السبب في ذلك هو تمركز كتلة حارة جداً على بعض مناطق المملكة والخليج كانت سبباً في ارتفاع درجات الحرارة بعكس الأسبوع الماضي كانت الحرارة فيه أقل من هذه الأيام التي نعيشها، ولله في ذلك حكمة.

وتابع: عموماً خذوا هذه البشارة من خلال سنين طويلة ماضية، ففي الغالب إذا كانت الحرارة في مثل هذا الوقت من السنة أعلى من المعدل السنوي فهي بشارة خير -إن شاء الله-.

وأردف: لذا من المتوقع أن تتحسّن توقعات الأمطار متوسطة المدى وبعيدة المدى -إن شاء الله- بمعنى احتمال كبير أن تشهد المملكة والخليج أمطاراً قبل الوسم لهذا العام 1445هـ- 2023م.