انت الان تتابع #اسأل_خبيراً.. "علامات تعاطي فرد من العائلة للمخدرات" يبلورها "شؤون الأسرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 8:43 صباحاً

تحت وسم #اسأل_خبيراً، كشف مجلس شؤون الأسرة، أن الاكتئاب أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع إلى تعاطي المخدرات، مشيراً إلى مجموعة من العلامات المترادفة التي تعد إشارة إلى تعاطي أحد أفراد الأسرة للمخدرات. وأوضح المجلس،عبر حسابه الرسمي على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن التغيب عن المنزل يشير إلى تعاطي المخدرات، فيما تختلف المضاعفات الجسدية لإدمان المخدرات بشكلٍ كبيرٍ من عقارٍ لآخر. وأبان استشاري علم النفس الدكتور عبشان محمد آل عبشان، أن من العلامات الشائعة التـي يمكن أن تشير إلـى تعاطي أحـد أفـراد الأسـرة للمخدرات، التقلب المزاجي وسهولة الاستثارة والعزلة والميل إلى الانطواء والوحدة والأرق الشديد وتغييـر مجموعـة الأصدقـاء والانضمام إلى "شـلة جديـدة". وأضاف: "كما تعد من العلامات، تغييـر المظهـر وإهمالـه، وإنفاق زائد للمــال، والســلوك العدوانــي والسرقة لممتلكات الأسـرة، والتغيـب عـن المنزل والتهرب من الأسرة، والفشل الدراسي والهروب من المدرسـة". ودعا "آل عبشان"، إلى معرفة الآبـاء والأمهات والأسـاتذة والإخوة والأصدقـاء والأقارب هذه العلامات التي تسـاعد بشـكل متقدّم على احتـواء المشـكلة في مراحلها المبكرة.

كانت هذه تفاصيل خبر #اسأل_خبيراً.. "علامات تعاطي فرد من العائلة للمخدرات" يبلورها "شؤون الأسرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.