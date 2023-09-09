انتشرت على المنصّات الإخبارية.. هذه الصورة ليست لها علاقة بزلزال المغرب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 10:52 صباحاً

عقب الزلزال القويّ الذي ضرب المغرب ليلة أمس، وتسبّب في مقتل وإصابة المئات وتشريد الآلاف؛ ظهرت على صفحات وحسابات منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّها تُظهر سُفُنًا ألقتْها الأمواج على الساحل بسبب قوّة اهتزاز الأرض. وتظهر في الصورة سفن اجتاحت اليابسة واستقرّت بين مبان وسط دمار وركام. وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة مأخوذة في المغرب عقب الزلزال العنيف، لكن هذا الادّعاء غير صحيح وفق "الفرنسية"، والصورة ملتقطة في الحقيقة في اليابان عقب الزلزال الشهير هناك عام 2011. ونُشرت الصورة في الثاني عشر من مارس 2011 على موقع وكالة "أسوشيتد برس". وأوضح موقع الوكالة أن الصورة التُقطت في منطقة مياغي في اليابان بعد الزلزال الشهير وموجات المدّ البحريّ "تسونامي" المدمّرة التي تلته.

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