شكرا لقرائتكم ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى جمهورية الهند، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والقيام بزيارة رسمية استجابة للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس الوزراء الهندي.

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وكان الديوان الملكي قد ذكر في بيان في وقت سابق: “أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، واستجابة للدعوة الموجهة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراءـ حفظه الله ـ هذا اليوم السبت 24 / 2 / 1445هـ الموافق 9 / 9 / 2023م لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي”.