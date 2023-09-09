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بمشاركة ولي العهد.. انتهاء الجلسة الأولى لاجتماعات قمة مجموعة العشرين

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شكرا لقرائتكم بمشاركة ولي العهد.. انتهاء الجلسة الأولى لاجتماعات قمة مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انتهت منذ قليل الجلسة الأولى لاجتماعات مجموعة العشرين التي انطلقت صباح اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي.

انطلاق قمة العشرين

وكان صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وصل صباح اليوم السبت، إلى جمهورية الهند، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والقيام بزيارة رسمية استجابة للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس الوزراء الهندي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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