اخبار السعوديه

أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

حالة مطرية على المدينة

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات المهد ووادي الفرع والعيص، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

قد يهمّك أيضاً

الاتفاق يُلاقي الرفاع البحريني غدًا
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على عسير غدًا

كما نبّه المركز من موجة حارة على محافظة العيص, تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من ( 47 – 48 ) درجة مئوية تستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا