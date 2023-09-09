انت الان تتابع بمشاركة 1200 لاعب كرة.. انطلاق مراكز التدريب الإقليمية للعام الخامس على التوالي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تنطلق، غدًا الأحد، مراكزُ التدريب الإقليمية للعام الخامس على التوالي، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب من خلال 13 مركزًا، تحت إشراف 105 من الأجهزة الفنية، و55 جهازًا إداريًّا وطبيًّا.

وتُعَدُّ مراكز التدريب الإقليمية إحدى أهم مبادرات إدارة التطوير والمبادرات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب، ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي لتطوير أكثر من 4 آلاف لاعب بحلول عام 2025.

وتضمّ مراكز التدريب الإقليمية هذا العام 13 مركزًا في كلٍّ من: الرياض "مركزين"، مكة المكرمة، الأحساء، الطائف، جازان، حائل، القصيم، نجران، جدة، تبوك، الدمام، والمدينة المنورة، على أن تشمل المرحلةُ الثانية من المراكز عددًا من المدن والمحافظات الإضافية، بعد خضوعها لمرحلة التقييم من خلال إجراء تجمعات استكشافية للمواهب.

وتنطلق مراكز التدريب الإقليمية عبر فترتين؛ الأولى تبدأ الأحد 10 سبتمبر للمواليد من 2008 - 2011، على أن تقام الفترة الثانية في 1 نوفمبر المقبل للمواليد من 2012-2014، علمًا بأن الموسم الحالي يستمرّ حتى يوليو 2024.