"الصحي السعودي": "ارمش أكثر" عند استخدام الأجهزة الإلكترونية لحماية "عيونك"

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المجلس الصحي السعودي: إن إغلاق العيون وفتحها أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، يساعد في حمايتها من الجفاف.

وأوصى "المجلس" مستخدمي الأجهزة الإلكترونية أثناء العمل عليها، بإغلاق العيون وفتحها (رمش) بكثرة حتى يتم ترطيب العين والحد من الجفاف فيها.

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