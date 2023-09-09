انت الان تتابع الجزائر تعزّي أسر ضحايا الزلزال في المغرب: نتابع ببالغ الحزن والأسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 11:54 صباحاً

قدمت الجزائر تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، الذي تسبب في مصرع ما يزيد على 800 شخص في حصيلة أولية. وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية. وأضاف البيان: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين". وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أشارت إلى أن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة، بشدة 7 درجات على سلم ريختر، هو الأعنف منذ عام 1900. وحدد مركز الهزة التي سُجلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، بقرية إيغيل في إقليم الحوز. وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة؛ وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة العاشرة صباح السبت 9 سبتمبر. وتواصل القوات المسلحة الملكية المغربية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكل العمالات والأقاليم المعنية، تسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعزّي أسر ضحايا الزلزال في المغرب: نتابع ببالغ الحزن والأسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.