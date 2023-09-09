انت الان تتابع رابطة العالم الإسلامي تقدّم خالص التعازي وصادق المواساة للمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 1:47 مساءً

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للمملكة المغربية حكومةً وشعبًا، في الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي شهدته البلاد. وقال الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "تابعنا أنباء الزلزال المفجع الذي تعرض له الأشقاء في المغرب، وآلَمَنَا ما نجم عنه من خسائر جسيمة؛ لا سيما في الأرواح". وأعرب باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل؛ سائلًا المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المغرب وشعبه العزيز من كل سوء ومكروه.

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تقدّم خالص التعازي وصادق المواساة للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.