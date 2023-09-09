محترف الاتحاد "جوتا" يقترب من الريان القطري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 2:05 مساءً

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن اقتراب محترف الاتحاد الحالي، اللاعب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" من الانتقال للدوري القطري. وبحسب تلك التقارير؛ فإن اللاعب بات على بُعد خطوة واحدة من الانتقال للريان القطري. الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في قطر تبقّى على نهايتها 9 أيام. وكان اللاعب على وشك الانتقال إلى صفوف نادي الاتفاق قبل أن تفشل الصفقة قبل غلق القيد بنصف ساعة.

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