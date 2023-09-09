"سعيد الشهري" يحتفل بزواجه في مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل سعيد بن محمد الشهري، بزواجه، مساء الجمعة، في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء وزملاء العريس.

"الخليج 365" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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