انت الان تتابع المغرب.. حصيلة ضحايا الزلزال ترتفع إلى 1037 حالة وفاة و1204 مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ليلة أمس "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له، إلى 1037 حالة وفاة و1204 مصابين؛ منهم 721 حالة حرجة؛ وذلك حسب حصيلة جديدة.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية بأن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا ما زالت متواصلة في المناطق المتضررة بتدخلات وحدات البحث والإنقاذ.

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. حصيلة ضحايا الزلزال ترتفع إلى 1037 حالة وفاة و1204 مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.