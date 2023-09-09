شكرا لقرائتكم بالفيديو.. مغاربة يروون لحظات الرعب والنجاة من الزلزال المدمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى عدد من المغاربة تفاصيل لحظات الرعب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد خلال الساعات الماضية.

وقال بعضهم “كنا نيام واستيقظنا على وقع هزة أرضية عنيفة وخرجنا مفزوعين إلى الشارع للنجاة من الزلزال المدمر”.

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وقال أحد المغاربة: “رأينا الجدران تهتز بشدة والأشياء بدأت تتساقط فخرنا مفزوعين إلى الشوارع طلبا للنجاة”.

حصيلة الزلزال المدمر

يذكر أن الزلزال بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في حصيلة قابلة للزيادة بسبب خطورة الإصابات كما أن المئات من المغاربة مازالوا تحت الأنقاض.

مركز رصد الزلزال

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه “يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”، وفق وسائل إعلام مغربية.