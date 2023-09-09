انت الان تتابع مايكروسوفت تُطَور نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن مرض السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة مايكروسوفت عن عقد شراكة مع شركة "بيج" أكبر مزود لعلم الأمراض الرقمي؛ لبناء وتطوير أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على الصور في العالم للكشف عن مرض السرطان.

وقالت إنه "سيتم تدريب النموذج على ما يصل إلى أربعة ملايين شريحة مجهرية رقمية عبر أنواع متعددة من السرطان، من أرشيف شركة بيج الذي لا مثيل له للبيانات السريرية".

هذا وستستخدم شركة "بيج" البنية التحتية المتقدمة للحوسبة الفائقة لدى مايكروسوفت لتدريب النموذج على نطاق واسع ونشره في النهاية في المستشفيات والمختبرات في جميع أنحاء العالم باستخدام Azure.

كما ستعمل مايكروسوفت وبيج على تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي أكبر من أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر قائم على الصور موجود اليوم؛ حيث يتم تكوينه بمليارات من المعلمات، كما سيساعد هذا النموذج في التقاط التعقيدات الدقيقة للسرطان، وسيعمل بمثابة حجر الزاوية للجيل القادم من التطبيقات السريرية والمؤشرات الحيوية الحسابية التي تدفع حدود علم الأورام وعلم الأمراض "وفقًا لوصف شركة بيج".

وقالت مايكروسوفت: "لقد كانت "بيج" في طليعة الابتكار منذ إنشائها، ومن خلال الجمع بين خبرتنا وقوة الحوسبة الهائلة لدينا مع خبرة "بيج" العميقة في الذكاء الاصطناعي وعلم الأمراض الرقمية؛ نعتقد بقوة أننا سنعمل على تطوير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بشكل كبير، ومن خلال تطوير هذا النموذج سنساعد في تحسين حياة الملايين من الأشخاص الذين يصابون بالسرطان كل يوم.