انت الان تتابع إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.. تضامن اللاعبين مع الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 5:17 مساءً

تضامن قائد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم غانم سايس، ولاعبو أسود الأطلس، مع الشعب المغربي جراء الزلزال الذي ضرب البلاد ة، وأسفر عن وفاة ما يزيد على 1000 مواطن. وعبر غانم سايس قائد المنتخب عن حزنه الكبير، قائلاً: "أقدم كل التعازي لعائلات ضحايا الزلزال، وأعلن تضامني معهم، كما أن هناك ضحايا ينتظرون منا الدعم، وهناك أمل بإنقاذ آخرين إن شاء الله". وطالب أمين حارث كل المغاربة بأن يلتحموا ويتحلوا بالقوة والشجاعة، داعيًا لعائلات الضحايا بـ"الصبر". وعبّر حكيم زياش الذي لا يتواجد في معسكر الأسود، حيث يستعد مع ناديه الجديد جالطة سراي التركي، عن حزنه وتضامنه الكبير مع ضحايا الزلزال. ونشر سفيان أمرابط المنتقل حديثًا لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حالات الدمار التي خلفها الزلزال، وكتب: "صلوا من أجل المغرب". بدوره، تفاعل كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا واتحاد جدة السعودي مع هذا المصاب الجلل، حيث نشر عبر حسابه صورة لعلم المغرب.

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