الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 5:21 مساءً

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. "بيان من الديوان الملكي"

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