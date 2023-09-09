الرياض يُمدِّد عقد "الشويرخ" حتى 2026

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 6:03 مساءً

جدَّد نادي الرياض عقد اللاعب محمد الشويرخ؛ ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026م. وجاء تمديد عقد اللاعب برغبة مشتركة بين اللاعب والنادي في الاستمرار ضمن صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المتبقية؛ كون "الشويرخ" إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت في صعود "مدرسة الوسطى" لدوري روشن. الجدير بالذكر أن الرياض يحتل المركز الـ15 في سُلم ترتيب دوري روشن، برصيد 4 نقاط.

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