"غروي" يحتفل بدخوله القفص الذهبي بحضور الأهل والأصدقاء

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب بندر بن إبراهيم غروي، بزواجه، مساء أمس الجمعة، في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء وزملاء العريس.

"الخليج 365" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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